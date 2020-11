[아시아경제 임혜선 기자] GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 565 전일대비 8 등락률 +1.44% 거래량 2,072,652 전일가 557 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일【전문가추천】 내일 (5일) 급상승 무조건 나올 테마 'TOP3' 【화제의테마】 내일 (22일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選 close 는 문정식 더베스트컨설팅그룹 대표이사를 경영지배인으로 선임했다고 20일 공시했다. 회사 측은 "문정식 경영지배인은 신규 사업을 추진하고, 현 경영진들과 회사를 공동 경영하게 될 것"이라고 설명했다. 임기는 제 22기 정기 주주총회일까지다.

