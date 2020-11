[e 공시 눈에 띄네]코스닥-17일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 드래곤플라이=최대주주 박철우외 7명에서 시스웍으로 변경

◆ 에이피티씨=자사주 18만3408주 26억에 처분 결정

◆ 이랜텍=자사주 39만993주 20억에 처분 결정

◆ 리더스코스메틱=리더스솔루션 흡수합병 결정

◆ 럭슬=서울회생법원의 회생절차 개시신청 취하 허가 결정

