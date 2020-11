“집에 맥주 데려갈까? 앱 예약해 뒀어”…주류도 ‘드라이브 스루’하는 시대

온라인 스마트오더 활용 드라이브 스루 선보인 스타트업 ‘벨루가’

홈술수요 증가에 따른 언택트 주류 쇼핑 서비스 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 스마트폰 앱, 온라인 주문 등 스마트오더를 통한 주류 판매가 지난 4월부터 허용된 가운데, 국내 최초로 오프라인 드라이브 스루 주류 소매점이 문을 열어 화제가 되고 있다.

18일 업계에 따르면 주류 스타트업 벨루가브루어리는 스마트오더로 사전에 주류 주문 후 드라이브 스루로 픽업을 제공하는 소매점 ‘캔고투(cangoto)’를 오픈했다.

앞서 지난 4월 국세청은 스마트오더를 이용한 주류판매를 허용하고 ‘주류의 통신판매에 관란 명령위임 고시’ 개정안을 행정예고했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 매장 밖 주문이 가능해진 소비자와 체계적 주문판매관리가 가능해진 사업자의 효율성이 높아졌다고 국세청은 설명했다.

캔고투는 올해 초 허용된 스마트오더를 활용한 주류 전문 소매점이다. 벨루가가 서비스하는 '픽업 오더(스마트오더)'를 통해 소비자는 사전에 원하는 술을 주문할 수 있다. 다른 서비스와 차별화된 부분은 주문한 술을 '드라이브 스루’로 픽업할 수 있는 점이다. 코로나19로 인한 언택트 문화에 발맞춰 비대면 주류구매 서비스를 위해 도입했다고 벨루가 측은 덧붙였다.

캔고투는 올 12월부터 픽업 오더 라인업에 프리미엄 맥주 ‘에비스’와 프리미엄 와인 ‘샤또 무통 로칠드’ 등을 추가, 드라이브 스루로 판매하는 등 방문객을 위한 다양한 이벤트를 준비하고 있다.

김상민 벨루가 대표는 “코로나19로 인해 홈술 수요가 늘어남에 따라 찾기 쉬운 대중적인 상품보다 다양한 크래프트 맥주와 와인이 주목을 받고 있다”며 “구매 채널과 영업 리소스가 부족해 찾기 어려웠던 상품들을 유통하는 도전인 동시에 추후 코로나19로 어려움을 겪는 가게를 대상으로 가맹을 늘려 유통망을 넓혀 나갈 계획이다” 고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr