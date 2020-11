[아시아경제 오주연 기자] 미코바이오메드 미코바이오메드 214610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,850 전일대비 300 등락률 -2.69% 거래량 230,658 전일가 11,150 2020.11.17 12:03 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 소식에 ‘주가급등’! 제2의 녹십자 홀딩스, 선착순 마감임박! [CB 발행 그후]미코바이오, CB 투자자는 '잭팟'…공모 투자자는 '우울'“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 올 3분기 연결기준 영업이익이 19억8300만원으로 전년동기대비 흑자전환했다고 17일 공시했다. 매출액은 122억원으로 전년동기대비 980.3% 늘었고, 당기순이익은 16억7500만원으로 흑자전환했다.

