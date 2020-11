[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군(군수 정종순)은 지난 14일 장흥군민회관에서 베트남 이주여성 한마음 마당 행사를 개최했다고 16일 밝혔다.

이날 행사에는 지역 기관단체장 및 월남참전자회, 베트남 결혼 이주여성 등 100여 명이 참석했다.

월남참전자회 장흥군지회가 주관한 이번 행사는 결혼이주여성들이 언어소통의 불편함, 문화적 차이 등의 어려움을 극복하고, 지역사회의 구성원으로 잘살아갈 수 있도록 격려하기 위해 마련됐다.

정종순 군수는 “고향을 떠나 가정을 이루고 사는 이주여성 모든 분이 행복하길 바란다”며 “앞으로도 다문화가정이 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 확대하겠으며, 결혼 이주여성의 인권 보호에도 노력하겠다”고 말했다.

