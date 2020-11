유진투자증권, '혜택쏙쏙, 국내주식 이벤트' 진행

[아시아경제 이민지 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 3,930 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,865 2020.11.16 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 유진투자증권, 증권 테마 상승세에 7.12% ↑유진투자증권, '미국주식 수수료 0.06%' 이벤트 진행유진투자증권, 원금지급형 ELB 공모 close 이 올해 연말까지 국내주식 투자자들을 위한 ‘혜택쏙쏙, 국내주식 이벤트’를 진행한다고 16일 밝혔다.

신규 온라인(비대면) 고객을 대상으로 ‘최대 5만원 투자지원금 이벤트’가 마련돼 있다. 다음달 31일까지 신규로 온라인(비대면) 계좌를 개설하는 고객 전원에게는 1만원 투자지원금이 제공되며, 계좌 개설 당월에 국내주식을 300만원 이상 거래(매도, 매수 포함)하면 4만원이 추가로 지급된다.

매일마다 캐쉬백 혜택이 제공되는 ‘일간 거래 이벤트’도 만나 볼 수 있다. 하루 동안 국내주식 거래금액(매도, 매수 포함)을 기준으로 매일 최대 10만원까지 제공되는 이벤트다. 온라인 고객이 하루 동안 10억 이상 거래할 경우 1만원을, 30억이상 거래할 경우 3만원을, 100억이상 거래할 경우 5만원을, 300억이상 거래할 경우 10만원을 매일 받게 된다. 이벤트 적용 기간은 다음달 31일까지다.

국내주식 월 거래금액 기준 상위 고객 대상으로 최대 100만원이 지급되는 ‘월간 거래 이벤트’도 함께한다. 11월과 12월 각각 국내주식 월간 누적 거래금액 상위 3명을 선정해 1위에게는 100만원, 2위에게는 50만원, 3위에게는 30만원이 제공된다.

이밖에도 유진투자증권은 '신용/담보대출 최대 10만원 캐시백 이벤트', '종목이관 이벤트'도 준비했다. 다음달 31일까지 국내주식을 300만원 이상 거래한 신규 온라인 고객이 신용, 담보 대출을 신청할 경우 이벤트 기간 내 발생한 이자 중 최대 10만원까지 되돌려 받을 수 있다. 또한 온라인 계좌 보유 고객이 이벤트 기간 중 타 증권사에서 유진투자증권으로 종목이관 후 100만원 이상 주식거래를 할 경우 최대 500만원까지 투자지원금이 지급된다.

민병돈 유진투자증권 WM본부장은 "미국 대선 이벤트에 따라 국내주식 시장의 연말 랠리에 대한 기대감이 커지고 있다"면서 "주식 시장에 대한 높은 관심을 반영하여 투자자들에게 보다 많은 혜택을 드리기 위해 이번 이벤트를 마련했다"고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr