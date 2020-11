개인정보보호위, 유관 협·단체와 마이데이터 관련 정책 간담회

[아시아경제 김흥순 기자] 개인정보보호위원회는 12일 정부서울청사에서 '마이데이터 관련 정책 간담회'를 열고, 본인신용정보관리업(마이데이터)에 대한 학계와 유관 협·단체 의견을 청취했다.

간담회에는 유병준 서울대 교수, 최성진 코리아스타트업포럼 대표, 정지연 한국소비자연맹 사무총장 등 주요 전자상거래·소비자 협·단체 임원 5명과 금융위원회 금융데이터정책과장이 참석했다.

유병준 교수는 마이데이터 관련 주요 이슈에 대해 발제해 마이데이터 사업이 나아가야 할 방향과 데이터 분석 관련 규제 개선방안에 대한 의견을 제시했다.

최성진 대표는 "주문내역정보와 같은 일반상거래정보를 마이데이터 전송대상 신용정보로 인식하는 것은 법체계에 부합하지 않고 전자상거래 업계에는 부담이 된다"고 입장을 밝혔다.

모든 참석자들은 "최근 마이데이터 사업 관련 신용정보법 적용 범위에 대해 다양한 의견이 존재한다"며 "개인정보 컨트롤타워인 개인정보위가 통합적 정책조정을 해달라"고 요청했다.

최영진 개인정보위 부위원장은 "정보주체의 정보주권 구현과 사생활 침해 우려를 방지하기 위해 주문내역정보 관련 균형 있는 제도가 마련될 필요가 있다"며 "간담회를 통해 수렴된 의견에 대해 개인정보위 내부 논의를 거쳐 금융위와 적극 협의해 나가겠다"고 말했다.

