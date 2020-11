'방산 호조' 한화에어로, 3분기 영업이익 943억원…전년比 65%↑

[아시아경제 이기민 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 28,500 전일대비 1,000 등락률 +3.64% 거래량 881,518 전일가 27,500 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 한화에어로, 3분기 영업익 943억원…전년대비 65%↑기계·항공제조 업계, '금융연대'…中企에 3000여억 지원한화테크윈, 보안카메라 와이즈넷7 국제 사이버보안 안전 인증 획득 close 가 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 943억원으로 지난해 같은 기간보다 65.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

매출은 1조3771억원으로 전년 동기 대비 4.9% 증가했다. 순이익은 560억원으로 34.9% 감소했다.

한화에어로스페이스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 인해 세계 항공산업이 부진한 영향을 받았지만, 방산분야에서 호조를 보이며 전체 실적이 크게 개선됐다고 설명했다.

방산분야에서 한화디펜스는 국내 납품물량이 증가하고 노르웨이 K9 자주포 수출 등에 힘입어 매출이 크게 증가했다.

방산분야의 한화시스템은 매출이 작년보다 소폭 감소했으나 3분기 군수부문 수익성이 개선되며 영업이익이 큰 폭으로 개선, 전체 실적 상승을 견인했다.

민수분야에서는 한화테크윈이 코로나19 영향에도 불구하고 미국시장에서 폐쇄회로(CC)TV 사업을 견고하게 유지하며 꾸준히 영업이익을 냈다.

한화파워시스템 또한 전년 대비 영업이익이 흑자로 전환했다. 2분기에 이어 3분기에도 흑자를 이어갔다.

한화정밀기계는 2분기와 달리 코로나19 영향에서 벗어나며 매출과 영업이익이 모두 크게 증가하며 흑자전환했다.

한화에어로스페이스는 "글로벌 항공산업이 2분기를 저점으로 점차 개선되고 있다"며 "방산부문의 안정적인 매출과 함께 민수 사업에서 수익성을 향상해 내년에도 꾸준한 성장을 예상한다"고 밝혔다.

