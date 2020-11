[아시아경제 박지환 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 11,400 전일대비 450 등락률 +4.11% 거래량 1,186,843 전일가 10,950 2020.11.10 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 110억원대 동양생명보험 IT 서비스 운영 수주[2020국감]조성욱 "한화 무혐의 일조? 굉장히 모욕적인 말"한화시스템, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -0.91%... close 은 올해 3분기 연결기준 영업익이 447억원으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다. 이는 지난해 동기보다 68.2% 상승한 수준이다.

같은 기간 매출액은 3796억원으로 전년보다 10.9% 하락했다.

