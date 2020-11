LF "美텀블러 하이드로 플라스크 홈쇼핑 첫방서 완판"

7일 CJ오쇼핑 방송 시간 내 준비 물량 전량 소진

[아시아경제 조유진 기자] 라이프스타일 전문기업 LF (대표 오규식)의 계열사인 구르메F&B코리아가 국내 공식 수입 유통하는 미국 프리미엄 텀블러 브랜드 하이드로 플라스크가 홈쇼핑 첫 방송에서 준비 물량이 완판됐다고 10일 밝혔다.

지난 7일 CJ오쇼핑의 간판 프로그램 강주은의 굿라이프를 통해 60분여간 20온즈(591ml), 16온즈(473ml) 용량의 와이드 마우스 텀블러 2종과 16온즈(473ml) 용량의 커피 리드 텀블러 1종, 전용 세척솔로 구성된 하이드로 플라스크 4종 세트 및 32온즈(946ml) 상당의 대형 와이드 마우스 텀블러 1종이 추가된 5종 세트를 판매해 전량 완판을 기록했다.

2009년 미국 오리건주 밴드 지역에서 론칭한 하이드로 플라스크는 플라스틱 물병 사용을 지양하는 전세계적인 환경보호 캠페인 열풍에 발맞춰 글로벌 시장에서 매년 두 자리 수 이상의 매출 성장세를 기록하고 있다. 현재 미국을 비롯해 독일, 일본, 프랑스, 영국, 호주 등 전 세계 20여개국에 진출해 있다.

하이드로 플라스크는 국내 유명 포털 사이트에서 ‘텀블러’나 ‘보온병’ 혹은 ‘텀블러 추천’, ‘보온병 추천’ 등의 연관 검색어로 매달 수 십만 건씩 검색될 정도로 국내 시장서도 폭넓은 마니아층을 형성하고 있는 인기 브랜드로 국내 소비자들 사이에서 ‘텀블러계의 명품’이라는 애칭으로 불리고 있다.

하이드로 플라스크는 롯데백화점 본점, 롯데백화점 청량리점, 신세계백화점 강남점 등 전국 주요 백화점 매장은 물론, 서울 압구정동에 소재한 LF의 토털 라이프스타일 편집 매장 ‘라움이스트’와 LF의 공식 온라인 쇼핑몰 ‘LF몰’ 그리고 하이드로 플라스크의 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다.

