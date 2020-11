방통위-KAIT, ‘제 11회 통신서비스 이용자주간’ 성황리에 종료

지난 11월 4일부터 5일까지 2일간 온라인으로 진행된 ‘제11회 통신서비스 이용자주간’ 행사가 성황리에 막을 내렸다.

방송통신위원회(위원장 한상혁, 이하 방통위)와 한국정보통신진흥협회(회장 박정호)가 주최, 주관한 이번 행사는 이용자 중심의 안전하고 편리한 통신서비스 이용문화 확산을 위해 마련되었으며, ‘비대면 시대! 이용자와 함께하는 안전한 세상’이라는 슬로건으로 코로나19 확산 방지를 위해 기념식을 비롯한 모든 부대행사는 온라인으로 개최하였다.

SKT, KT, LGU+, SKB, CMB, SK텔링크, 한국케이블텔레콤 등 7개 통신사 담당자가 참여한 ‘이용자보호 업무 우수사례 발표회’를 시작으로 ‘통신서비스 활용 및 피해예방 교육’, ‘통신이용자 보호 토크콘서트’, 등 다양한 프로그램으로 진행되었으며, 특히 통신이용자 보호 토크콘서트에서는 48명의 이용자들이 온라인으로 참여하여 이용자 보호 정책 전문가들과 실시간 질의응답을 진행하였다.

이 외에도 이용자들이 온라인으로 직접 참여할 수 있도록 스마트폰 선탑재 앱정책 관련 의견 수렴, 방송통신 미환급액 조회 인증, 청소년 유해 매체물 차단수단 N행시, 댓글 추첨 등 다양한 부대행사가 진행되었다.

