제2의 판교로 부상한 첨단2지구에 ‘첨단 리채 비즈타워’ 분양 나선다

광주광역시의 첨단산업을 책임지고 있는 광주 첨단과학국가산업단지는 수도권의 대표적인 첨단산업단지인 판교테크노밸리와 유사한 면이 많다.

첨단산업을 중심으로 조성된 산업단지라는 점은 물론, 인근에 배후 주거단지가 위치해 직주근접의 입지를 갖추고 있다는 것도 유사하다. 또한, 부가가치가 높은 첨단산업의 특성 상 소득 수준이 높다는 것도 공통점이다. 여기에 인근에 위치한 연구시설을 필두로 높은 수준의 인재가 모여드는 산업집적화를 누릴 수 있다는 것도 판교와 첨단지구의 유사한 점이다.

입지환경면에서도 비슷한 점이 많다. 우선 탁월한 광역 교통망을 누릴 수 있다는 것이 가장 큰 공통점이다. 판교테크노밸리가 경부고속도로, 수도권 제1순환고속도로와 인접해 전국각지와 수도권 지역을 어디든 빠르게 이동이 가능하다면, 광주첨단과학국가산업단지는 호남고속도로, 광주제2순환도로와 인접해 빠른 이동이 가능하다. 또한, 산업단지 인근으로 하천을 따라 조성된 수변공원과 녹지공간이 조성돼 입주 기업은 물론 지역민이 여가를 누릴 수 있는 공간을 갖추고 있는 것도 판교와 첨단지구의 공통점이다.

이처럼 광주의 판교로 불리며 주목받고 있는 첨단2지구에서 최신식의 설계를 갖춘 지식산업센터가 공급에 나서 뜨거운 인기를 얻을 전망이다.

아파트 브랜드 ‘진아리채’로 유명한 진아건설이 처음으로 공급하는 지식산업센터인 ‘첨단 리채 비즈타워’는 첨단2지구의 핵심 입지에서 공급에 나선다. 앞서 언급한 것처럼, 첨단2지구는 인근으로 빛고을대로, 임방울대로가 위치해 광주 시내 이동이 편리하고, 북부순환도로 1공구(예정)와 상무-첨단산단 도로(예정)가 조성될 계획이며, 호남고속도로 동림IC, 산월IC가 인접해 광주뿐만 아니라 전국 각지로 신속하게 이동할 수 있는 사통팔달 교통환경을 누릴 수 있다.

이 외에도 지식산업센터 인근으로 첨단1ㆍ2지구주거단지가 위치해있고, 차량이동시 10분대로 수완지구, 상무지구 등 대규모 주거단지에서 출퇴근이 가능한 직주근접 프리미엄을 누릴 수 있다. 또한 지식산업센터 인근에 영산강 수변공원과 체육공원이 위치해 있어 최적의 업무환경을 갖춘다.

인근에 위치한 산업단지와의 업무 시너지효과에 대한 기대감도 높다. 지식산업센터가 들어서는 광주 첨단과학국가산업단지는 본촌산업단지, 하남산업단지, 진곡산업단지, 첨단3지구 산업단지(2023년 예정)가 인근에 위치해 광주의 첨단산업의 중심지로 주목받을 전망이다.

내부 설계에서도 일하기 좋은 지식산업센터의 가치를 누릴 수 있다. 최근 빠르게 늘어나고 있는 스타트업과 1인 기업 등 소규모 기업을 위한 가변형 섹션 오피스 설계가 적용된다. 사업 규모나 필요에 따라 다양한 규모의 공간으로 활용할 수 있어 소규모 기업부터 대형 기업까지 모두 수용할 수 있는 공간을 갖추고 있는 것이다. 입주 기업을 위한 다양한 특화 설계도 갖춘다. 직원들이 휴식을 취할 수 있는 아일랜드 루프가든이 조성될 예정이며 2층, 3층에는 테라스(일부 호실 제외)가 조성돼 친환경적인 휴식공간을 누릴 수 있다. 또한, 입주기업 모두가 사용 가능한 미팅룸(일부층 제외), 회의실, 피트니스센터 등 다양한 지원시설도 알차게 준비할 계획이다.

이 밖에도 첨단지구를 대표하는 랜드마크 지식산업센터로 조성되는 ‘첨단 리채 비즈타워’는 스트리트형 상업시설을 갖춰 첨단2지구의 유동인구까지 흡수하는 상권의 중심이 될 전망이다. 지식산업센터의 고질적 문제로 지적되던 주차공간에도 신경 써 100% 자주식 주차설계로 588대의 넉넉한 주차공간을 누릴 수 있다.

한편, 지식산업센터는 개인사업자와 법인사업자 관계없이 분양을 받을 수 있고, 계약자 신용도에 따라 최대 70~80%까지 대출이 가능하다. 또한, 최초 입주기업에 대해 취득세 50%와 재산세 37.5% 감면혜택도 누릴 수 있어 기업 이전을 생각하는 CEO나 신규 창업을 고민하는 예비 창업자의 뜨거운 관심이 이어질 전망이다.

‘첨단 리채 비즈타워’는 오는 11월 6일 홍보관을 열고 본격적인 분양에 나설 예정이며, 홍보관은 광주광역시 서구 상무대로 943 1층에 위치한다.

