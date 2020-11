[드링킷] 넝쿨째 굴러온 당신, 치명적 호박 레시피 4

못생겼다 무시 마라, 못생긴 만큼 맛있으니까!

보기 좋은 떡이 먹기도 좋다? 틀린 말은 아니지만, 예외가 있다. 바로 호박이다. 호박은 못생겼지만, 일단 맛보면 그 못생김조차 예뻐 보일 정도로 맛이 좋다. 그래서 한 번 먹으면 헤어나올 수 없는 펌킨 요리를 소개하려 한다. 한국에서 자주 접할 수 있는 늙은 호박과 단호박, 그리고 애호박 중에서 '어떤 호박 요리를 소개할까?' 고르고 고르다, 전부 맛있으므로 호박 종류당 각각 한가지씩 레시피를 준비했다. 호박의 치명적인 매력에 빠져보자.

늙은 호박전

할머니 집 텔레비전 옆, 아니면 방구석 한편에 있던 거대한 호박 한 덩어리를 다들 본 적이 있을 것이다. 하지만 음식으로 접하는 것은 호박죽뿐이었을 터. 호박전이라 하면 초록색의 애호박 전을 생각하겠지만, 정말로 맛있는 호박전은 늙은 호박으로 만드는 노오-란 호박전이다. 한번 맛보면 부드럽고, 고소하고, 은근하게 달짝지근한 맛에서 헤어나올 수 없다. 약간 산미 있는 막걸리와 먹으면 호박 한 덩이가 모자랄지도 모른다.

재료

늙은 호박 1/6 덩이, 소금 1t, 부침가루 1/2컵

레시피

1. 늙은 호박의 껍질과 속을 제거해준 후, 가늘게 채 썬다.

2. 소금을 약간 뿌려준 후 5분간 재워준다.

3. 부침가루를 넣고 물을 살짝 넣어준다.

4. 잘 버무린 후 모양을 내 노릇 하게 구워주면 완성!

▶ 늙은 호박 부꾸미

사실 에디터는 전보다 늙은 호박 부꾸미를 더 좋아한다. 만드는 법은 거의 같지만, 부침가루 대신 찹쌀가루가 들어가고, 호박을 채 써는 것이 아닌 갈아 만드는 것이 특징이다. 부꾸미로 만들면 더 쫄깃하고 부드러운 맛을 느낄 수 있다.

[에디터만의 Tip] 부꾸미를 만들 때, 갈아 만드는 것보다 쪄 준 후 곱게 으깨 반죽하면 더 맛있다.

단호박 파스타

다이어트 중에 파스타가 너무너무 먹고 싶다면?! 열량도 적고, 건강하게 먹을 수 있는 요리가 바로 단호박 파스타는 어떨까. 고소하고 달짝지근한데 당과 나트륨을 낮췄다니 정말 감격이 아닐 수 없다. 맛도 무시 못하니 말이다. 파낸 단호박을 뚫어 잭 오 랜턴의 표정도 만들어주고, 그 안에 파스타를 넣어주면 재미까지 잡는 특별 요리로 제격이다. 스파클링 화이트 와인과 함께하면 자칫 느끼하고 질릴 수 있는 맛을 상쇄시켜 줄 것이다.

재료

단호박 小 1개, 베이컨 or 새우, 우유 200mL, 편마늘, 휘핑크림(다이어트 중이라면 우유를 더 많이), 파스타면, 소금, 후추

레시피

1. 베이킹소다를 이용해 깨끗이 닦아준다.

2. 씨를 제거해 크기에 따라 15~20분간 찐다.

3. 익은 단호박을 파내, 우유와 함께 믹서에 넣고 갈아준다.

4. 올리브유와 편마늘(기호껏)을 넣고 노릇해질 때 가지 굽는다.

5. 기호에 맞게 새우, 베이컨, 양파 등을 넣어주고 볶는다.

6. 새우가 익으면 생크림과 갈아서 준비한 단호박을 넣는다.

7. 삶은 파스타 면을 물기를 제거해 넣는다.

8. 파낸 호박에 완성된 파스타를 넣어 주면 완성!

애호박 국수

tvN<수미네 반찬>에서 김수미가 소개한 애호박 국수. 잔치국수가 아닌 비빔국수인데, 애호박과 소면이 거의 1:1 비율로 들어가는 것이 특징이다. 애호박은 매우 저렴한 식재료 중 하나이고, 빠르고 간편하게 만들 수 있어 자취생들에게도 인기 만점이다. 설탕은 하나도 안 들어가는데 애호박의 달큰한 맛이 일품. 매콤달콤 비빔국수에 맥주 한잔해보자.

재료

애호박, 소면, 고춧가루, 소금, 다진 마늘, 대파(생략 가능), 통깨, 식용유, 참기름(생략 가능)

레시피

1. 애호박을 적당한 크기로 채 썬다.

2. 기름을 두른 팬에 호박과 소금 한 꼬집을 넣고 볶아준다.

3. 익어가는 중에 고춧가루, 다진 마늘을 넣어주고 좀 더 볶는다.

4. 호박이 다 익으면 참기름과 통깨를 조금 넣는다.

5. 삶아서 찬물에 헹군 소면 위에 애호박을 얹어주면 완성!

[Tip] 더 매운맛을 원한다면 고춧가루 비율을 Up! 고기를 넣으면 쫄깃한 씹는 맛을 느낄 수 있다.

조윤정 에디터 yunjeong8356@asiae.co.kr