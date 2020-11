바이오로그디바이스, 열화상 얼굴인식 단말기 개발…"얼굴인식 체온계로 활용"

[아시아경제 유현석 기자] 모바일용 카메라 모듈 부품 제조 기업 바이오로그디바이스 바이오로그디바이스 208710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,570 전일대비 15 등락률 +0.96% 거래량 64,827 전일가 1,555 2020.11.05 10:37 장중(20분지연) 관련기사 바이오로그디바이스, 이재선 단일 대표체제로 변경바이오로그디바이스, 해성옵틱스 주식 80억원에 취득 결정100조원대 신기술 개발 성공! 백원대 돌풍주! close 는 열화상 얼굴인식 단말기 개발을 완료하고 신규 사업에 진출한다고 5일 밝혔다.

바이오로그디바이스의 열화상 얼굴인식 단말기(FACELOG-T)는 얼굴을 인식하여 온도를 감지하는 방식으로 정확한 온도 감지 및 출입자의 발열 여부를 확인할 수 있다. 자체 개발한 얼굴인식 단말기에 열화상 센서를 탑재해 2가지 기능을 동시에 수행한다. 현재 의료기기 인증을 추진 중이다. 획득 시 비접촉식 피부 적외선 체온계로 정식 출시할 예정이다.

기존 열화상 단말기와 차별화 된 통합(All-in-one Type) 형태의 제품으로 H/W, S/W 기술이 접목됐다. 모바일 어플리케이션을 활용한 실시간 모니터링 기능과 QR 코드를 통한 전자출입명부(KI_Pass) 시스템을 동시에 사용할 수 있다.

회사 및 기관에서 별도의 QR코드를 사용하는 경우 수기명부를 사용하지 않고 전자방명록을 따로 관리할 수 있다. 방문이력, 확인된 온도 등의 자료는 열화상 얼굴인식 단말기(FACELOG-T)와 연계된 통합관리 서버에 자동으로 저장된다. 또 옵션기능으로 QR코드를 대체할 수 있는 NFC Card(사용자정보)와 온도체크를 선택해 사용할 수 있다.

회사 관계자는 “11월 중순부터 지방 정부기관에 시범 설치할 예정이며, 복합적인 기능과 사용의 편리성으로 영업관련 많은 문의를 받고 있다”며 “지속적으로 제품의 완성도를 높여 의료기기 인증을 받은 후 코로나19 방역에 기여하겠다”고 말했다.

바이오로그디바이스는 스마트폰 카메라 모듈 부품을 제조하는 업체로 신규 사업으로 생체인식과 관련된 원천기술 연구와 이를 활용한 응용 제품을 개발, 생산하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr