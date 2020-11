내셔널지오그래픽, 북미에 디즈니 숍인숍 매장 오픈

유럽에 이어 미국, 캐나다 진출...글로벌 공략 강화

[아시아경제 조유진 기자] 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 40,850 전일대비 600 등락률 +1.49% 거래량 6,603 전일가 40,250 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [모멘텀 기대종목] 와이팜 '5G 단말기용 RF FED 공급 확대로 본격 성장 전망' 외 2종목내셔널지오그래픽, 모델 정혁과 TV광고 공개더네이쳐홀딩스, 2Q 영업익 84억…전년比 96%↑ close (대표 박영준)가 전개하는 내셔널지오그래픽 어패럴이 유럽 진출에 이어 미국과 캐나다에 진출한다.

내셔널지오그래픽 어패럴은 이달 말부터 북미 내 미국과 캐나다에 샵디즈니 닷컴과 디즈니 스토어 오프라인 숍인숍 형태로 오픈한다고 5일 밝혔다. 주요 유통망을 가지고 있는 디즈니를 통해 다양한 연령층과의 접점 기회를 확대해 나갈 예정이며, 이후 소비자 반응과 현지 환경을 파악해 단독 매장 등으로 유통 채널 및 상품 공급 규모를 키워갈 계획이다.

미국과 캐나다 북미 시장에서 첫 선을 보이는 제품 카테고리는 올 가을겨울 의류, 가방, 캐리어 등 내셔널지오그래픽의 주요 품목들이다.

내셔널지오그래픽 어패럴은 지난해 8월 아웃도어 스포츠 제품 유통사인 ‘모멘텀 스포츠’을 통해 대만에 진출함으로써 아시아 시장에서도 영역을 확대하고 있다. 올해 9월 가을겨을 신상품을 1차 공급했으며, 판매 반응이 좋아 이달 2차 물량을 추가로 더 수출했다.

올해 프랑스, 영국 등 유럽 주요 국가에 진출, 연이어 북미까지 본격적인 글로벌 시장의 진출에 속도를 박차고 있으며 내년에는 중국 및 일본까지 영역을 확대할 계획이다.

브랜드 관계자는 “지난달 유럽 진출에 이어 미국과 캐나다의 북미 진출까지, 글로벌 시장을 점차 확대하고 있어 내년 상반기의 좋은 성과를 예측하고 있다. 앞으로 내셔널지오그래픽 어패럴은 다양한 시도를 통해 우수한 제품들을 선보이며 글로벌 브랜드로 도약하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

