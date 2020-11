[특징주] 승기 잡은 바이든…수혜 종목 한화솔루션 등 친환경주 ↑

[아시아경제 이민지 기자] 제46대 미국 대통령 선거 개표가 진행되고 있는 가운데 조 바이든 민주당 대선후보가 승리를 눈앞에 두고 있다는 소식이 전해지면서 관련 수혜 주인 친환경주가 일제히 오름세를 보이고 있다.

5일 오전 9시 7분 코스피시장에서 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 45,900 전일대비 3,200 등락률 +7.49% 거래량 5,157,233 전일가 42,700 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감[특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'한화솔루션, 주가 4만 6700원 (-0.32%)… 게시판 '북적' close 은 전 장보다 7.85% 오른 4만6050원에 거래됐다. 전일 10% 가까이 급락한 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 45,900 전일대비 3,200 등락률 +7.49% 거래량 5,157,233 전일가 42,700 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감[특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'한화솔루션, 주가 4만 6700원 (-0.32%)… 게시판 '북적' close 은 아닐 장 시작과 동시에 4만7150원까지 치솟아 급등세를 보였다. 전일 트럼프의 재선이 유력할 것으로 예상됐지만 간밤 바이든 우세로 전환되면서 수혜 주로 꼽히는 친환경 주식이 상승세로 전환됐다.

풍력발전 타워 전문 제조사인 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 7,800 등락률 +7.90% 거래량 483,071 전일가 98,700 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 풍력에너지 테마 상승세에 7.4% ↑트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감[특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락' close 는 같은 시간 전장보다 9.42% 오른 10만 8000원에 거래됐다. 이외에 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 3,035 전일대비 210 등락률 +7.43% 거래량 12,247,168 전일가 2,825 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 신성이엔지, 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승세에 11.15% ↑트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감[특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락' close (7.9%), 현대에너지솔루션 현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 35,200 전일대비 1,600 등락률 +4.76% 거래량 387,265 전일가 33,600 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'[e공시 눈에 띄네]코스피-29일현대에너지솔루션, 태양광에너지 테마 상승세에 5.42% ↑ close (5.65%), 윌링스 윌링스 313760 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 1,000 등락률 +6.67% 거래량 36,374 전일가 15,000 2020.11.05 09:33 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'윌링스, 밥솥 테마 상승세에 7.23% ↑자! 태양광 한번 더 갑니다! KS인증 취득! 사업 본격화!! close (8%)도 상승했고, 해상풍력 관련 주인 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 2,200 등락률 +4.21% 거래량 81,006 전일가 52,300 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'LS전선 해킹 방지용 광케이블 개발…양산준비 완료[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close 와 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 2,200 등락률 +4.21% 거래량 81,006 전일가 52,300 2020.11.05 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'LS전선 해킹 방지용 광케이블 개발…양산준비 완료[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close ELECTRIC은 각각 2.9%, 2.3% 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr