[카드뉴스]밥 먹을 때 말하지 말란 어머님 말씀, 다 이유 있었다

체내 가스생성의 원인과 효과적인 제거 방법

[아시아경제 이진경 기자] 남들보다 유독 배에 가스가 자주 차서 고민스러운 적 있나요? 평소 자주 트림이나 방귀가 나오고 배가 빵빵하게 부풀어 불편감과 통증을 느끼기도 하고 화장실 가는데 어려움을 겪는 분들, 여기 시원하게 해소할 수 있는 방법이 있다고 하니 이번 기회에 고민 날려버리시기 바랍니다.

