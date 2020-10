LG유플러스-아동권리보장원, 피해아동 보호 가정 보안 서비스 지원

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 300 등락률 -2.64% 거래량 1,542,322 전일가 11,350 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 소상공인 홍보용 디지털게시판 '프로모타' 출시MZ세대와 함께…LG유플러스, 아이폰12 사용법 소개 행사LGU+, SBS와 육아정보 유튜브 생방송 '엄빠교실' 시즌2 선봬 close 는 아동권리보장원과 학대 피해아동을 보호하기 위한 가정 보안 서비스 지원 사업을 공동 추진한다고 1일 밝혔다.

LG유플러스는 아동권리보장원을 통해 전국 아동보호전문기관, 아동 보호 가정, 학대피해아동쉼터 등 150곳을 모집하고 '우리집 지킴이 Easy' 제품과 서비스 이용료를 3년간 지원한다. 총 지원 금액은 7000만원 상당이다. 아동권리보장원은 피해아동에 대한 정서 케어 및 보호 활동에 나서기로 했다.

우리집 지킴이 Easy는 ▲실시간 영상 모니터링, 녹화 및 양방향 음성통화가 가능한 '맘카 Easy'(1개) ▲현관문이나 방문, 창문의 열림·닫힘을 감지해 알려주는 '도어센서'(2개) ▲움직임과 빛의 변화를 감지해 침입이 발생하면 휴대폰으로 알림을 보내주는 '동작감지센서'(1개)로 구성됐다. 설치기사 방문 없이 자가 설치가 가능하다.

주요 기능으로는 ▲침입 감지 시 영상 자동 녹화 및 휴대폰으로 알림을 보내는 '실시간 보안' ▲알림 받은 즉시 원터치로 경찰서에 신고가 가능한 '112 간편신고' 등이 있다. 또 보상보험에 자동 가입돼 물품 도난 등에 최대 500만원까지 보장, 피해를 최소화할 수 있다.

박형일 LG유플러스 대외협력총괄(CRO) 전무는 "아이들의 정서적 안정과 쉼터 보호에 LG유플러스 스마트홈 서비스가 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책무를 다하는 방안을 고민하겠다"고 말했다.

