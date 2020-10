[오늘날씨] 아침부터 전국 곳곳 빗방울…큰 일교차 주의

[아시아경제 최은영 기자] 일요일인 1일은 전국이 흐린 가운데 곳곳에서 한때 비가 내리겠다.

비는 새벽에 서울과 경기 북부를 비롯한 중부 지방부터 시작돼 오전에 전라도 등 남부 지방으로 확대되겠다. 제주도는 밤부터 비 소식이 있다.

예상 강수량은 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북에 5~10mm, 전남과 경북 내륙에 5mm 미만이다.

비의 양이 그다지 많지는 않겠지만 비구름이 강한 한기를 몰고 오면서 다음 주에는 날씨가 급격하게 추워질 전망이다.

아침 최저기온은 6~14도로 어제보다 3~6도 높겠으나 낮과 밤의 기온 차가 10도 내외로 커 건강관리에 유의해야 하겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 12도 △춘천 9도 △강릉 12도 △대전 10도 △청주 11도 △대구 9도 △부산 13도 △전주 11도 △광주 11도 △제주 14도로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 15도 △춘천 14도 △강릉 19도 △대전 15도 △청주 15도 △대구 16도 △부산 20도 △전주 16도 △광주 17도 △제주 22도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준이겠다.

기상청 측은 "새벽(0시)부터 아침(9시) 사이 남부내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠고, 비가 오는 지역에서는 가시거리가 짧아지는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의하기 바란다"라고 당부했다.

