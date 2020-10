바디프랜드, 4D·브레인마사지 탑재 '가성비' 안마의자 출시

아제라플러스 출시

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 아제라 안마의자에 '4D 마사지 모듈'과 '브레인마사지'를 더한 아제라플러스를 신규 출시했다고 30일 밝혔다.

아제라플러스는 스페셜 종아리 롤러와 6개 안마볼이 적용돼 기존 아제라의 장점을 계승하면서도 프리미엄 모델에만 들어가는 4D 마사지, 브레인마사지 등 여러 기능이 추가됐다.

먼저 3D 마사지 모듈에 주무름, 지압, 두드림 등 안마 방식에 따라 마사지볼 각도가 변하는 방식을 더해 4D 입체 2중 구조로 업그레이드 됐다. 큰 근육은 강력하게, 작은 근육은 부드럽게 부위에 따라 안마 깊이와 강도를 조절한다.

또한 브레인마사지 2종을 포함, 총 14종의 다양한 자동 프로그램도 제공한다. 사용자를 배려한 '슬로우'와 '저소음' 프로그램도 갖췄다. 바디프랜드 관계자는 "아제라의 꾸준한 인기에 따라 안마 모듈과 마사지 프로그램을 강화한 신제품 아제라플러스를 선보이게 됐다"고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr