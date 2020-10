육체피로에 효과적인 고함량 활성비타민

종근당 '벤포벨' 주목

하루 한알로 건강관리

[아시아경제 서소정 기자] 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 건강에 대한 관심이 높아지면서 고함량 활성비타민을 찾는 소비자가 늘고 있다. 특히 활성비타민이 육체피로 해소에 효과적이라는 사실이 알려져 관련 시장은 매년 30% 이상 성장하고 있다.

종근당의 '벤포벨'은 활성비타민인 벤포티아민을 포함한 비타민 B군 9종과 우르소데옥시콜산(UDCA), 코엔자임Q10, 비타민C, D, E, 아연 등을 복합적으로 함유해 하루 한 알로 우리 몸에 필요한 영양성분을 섭취할 수 있는 고함량 기능성 활성비타민 제품이다.

벤포벨의 주성분인 벤포티아민은 육체피로와 눈의 피로, 신경통, 근육통 개선에 효과적인 활성형 비타민B1 성분이다. 일반 비타민 B1 제제보다 생체이용률이 높고 복용 시 약효가 빠르게 발현되며 오래 지속되는 것이 특징이다. 이 제품은 벤포티아민 외에도 비타민 B2, B6, B12를 각각 100mg 분량으로 함유하고 있으며, 피로 해소와 구내염·피부염 개선 등에 효과가 있다.

또 간 기능 개선에 효과적인 UDCA 성분 30mg과 항산화 기능을 하고, 노화 예방에 도움을 주는 코엔자임Q10, 혈중 콜레스테롤 감소에 효과적인 이노시톨 등이 들어 있다. 이 제품은 1일 1회 복용으로 하루에 필요한 권장량을 골고루 섭취할 수 있으며, 정제의 크기를 줄여 목 넘김에 불편함을 느끼는 소비자의 복용 편의성을 개선했다.

종근당 관계자는 "최근 과도한 스트레스와 불규칙한 생활 패턴, 잘못된 식습관 등으로 만성 피로와 면역력 저하를 호소하는 현대인들이 늘고 있다"며 "하루 한 알로 간편하게 복용 가능한 벤포벨이 현대인의 피로 해소와 건강관리에 도움을 줄 수 있을 것"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr