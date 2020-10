"제시, 로꼬 뜬다" SKT, T팩토리서 '언택트 아이폰12 론칭파티'

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 30일 홍대 거리에 오픈한 ICT멀티플렉스 ‘T팩토리’에서 언택트 아이폰 12 론칭 파티를 개최한다.

T팩토리에서 MZ세대를 대상으로 진행하는 첫 행사인 이번 파티는 사회적 거리두기 지침에 따라 이날 저녁 7시 30분 유튜브로 생중계된다.

참여를 원하는 고객은 이벤트 웹페이지(https://youtu.be/5-8VIRP1bNY)에 접속하거나 유튜브에서 ‘SK텔레콤’을 검색해 ‘아이폰 12 런칭 파티 @T Factory’를 선택하면 된다. 참여 고객 일부에는 아이폰 12, 에어팟 프로 등 푸짐한 경품이 제공된다.

참여 고객은 인기 힙합가수 제시, 로꼬, 그레이의 공연을 90분동안 온라인으로 무료로 즐길 수 있다. 또 SKT T1 소속 프로게이머 페이커(이상혁) 선수가 특별 출연하는 퀴즈 이벤트를 통해 아이폰 12, T1 스페셜 굿즈 등 다양한 선물을 받을 수 있다.

SK텔레콤은 이번 행사에서 업계 최초로 드론을 활용해 아이폰 12를 공개하는 깜짝 퍼포먼스를 선보인다. MC 오상진씨와 특별 초대손님 고윤정씨가 아이폰 12를 상세히 소개하는 자리도 갖는다.

현재 T 팩토리 2층에는 ‘샵 인 샵(Shop in Shop)’ 형태의 애플 제품 전용 공간이 마련돼 있어 최신 아이폰, 아이패드는 물론 다양한 애플 서비스를 체험해 볼 수 있다.

SK텔레콤 T다이렉트샵의 아이폰 12 사전 예약 결과 20·30대 여성 비중이 절반을 차지했다. 아이폰 12 프로와 아이폰 12의 예약 비중은 9대1로 아이폰 12 프로가 압도적인 선택을 받았다. 아이폰 12 프로 기준으로 색상별로 그래파이트와 퍼시픽블루 예약 비중이 각각 30%대를 차지해 인기를 끌었다. 메모리 용량별로는 128GB와 256GB 모델 예약 비중이 40%대로 비슷해 512GB 모델 대비 선호도가 높았다.

또한 줄을 서지 않고 30일 출시일에 아이폰 12를 가장 빨리 받는 새벽배송, 당일배송 서비스는 23일 0시 T다이렉트샵 내 신청 웹페이지 오픈 후 각각 1시간, 3시간만에 마감됐다. 새벽배송을 신청한 선착순 1000명은 30일 0시부터 순차적으로 아이폰 12를 수령했다. 당일배송을 예약한 2500명은 30일 저녁까지 제품을 받아볼 수 있다.

한명진 MNO마케팅그룹장은 “아이폰 주요 고객의 취향에 맞춰 특별히 준비한 혜택들에 호응해 주셔서 감사드린다”며, “이번 언택트 아이폰 12 론칭 파티는 새로운 볼거리와 문화 체험을 제공하는 차원에서 T팩토리에서 진행하는 첫 행사로, 향후에도 기술 컨퍼런스, 콘서트 등 다양한 이벤트를 T팩토리에서 선보일 예정”이라고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr