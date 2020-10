[아시아경제 이민지 기자] 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 30,650 전일대비 1,650 등락률 +5.69% 거래량 5,128,589 전일가 29,000 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제美 투약완료! 효과와 안정성 모두 잡는다! 지금입니다!엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.83% close 는 SKYLAKE Management와 체결한 71억원 규모의 코로나19 진단키트 공급 계약이 해지됐다고 29일 공시했다.

회사 측은 “계약 상대방의 사정으로 인한 계약해지 요청때문”이라고 밝혔다.

