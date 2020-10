엑소 찬열, 사생활 논란에 SM "입장 표명 없다"

[아시아경제 김영은 기자] 그룹 엑소의 멤버 찬열의 전 여자친구라고 주장하는 A 씨가 찬열의 사생활을 폭로한 것에 대해 소속사 SM엔터테인먼트(SM)는 관련 입장을 표명하지 않겠다고 전했다.

SM은 29일 스포츠경향을 통해 "찬열을 둘러싼 논란에 대해 공식 입장은 없다"고 밝혔다.

앞서 이날 A 씨는 찬열이 자신과 교제한 3년 동안 수많은 여성과 바람을 피웠다며 폭로했다. A씨는 한 온라인 커뮤니티에 "너한테 속았던 지난 3년이 너무 더럽고 추악해져 버렸다. 최근까지 3주년을 앞두고 충격적인 사실들을 알게됐다"며 사진과 글을 게시했다.

그러면서 A 씨는 "넌 나와 만나던 3년이란 시간 안에 누군가에겐 첫 경험 대상이었으며 누군가에겐 하룻밤 상대였고, 내가 세상모르고 자고 있을 때면 넌 늘 새로운 여자들과 더럽게 놀기 바빴다"며 "그 안에는 걸그룹, 유튜버, BJ, 댄서, 승무원 등 10명이 넘는 많은 여자들이 있었다"고 주장했다.

또한 "너와 찍은 사진을 숨기고, 혹여나 유출돼 우리가 만난다는 사실이 밝혀지면 네 일에 지장이 갈까 봐 친한 친구에게도 남자친구가 있다는 사실을 숨겼다"며 "여자 문제로 음악 생활에 문제가 생기면 죽어버리겠다는 네 말만 믿고 널 지켜주기 바빴다. 제발 사람 구실 좀 해라"라고 말했다.

이후 논란이 거세지자 A 씨는 현재 해당 글과 사진을 삭제한 상태다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr