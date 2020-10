창원시, 민관협치 우수사례 공유대회에서 '최우수상'

경남도 민관협치 '우리 동네 희망에너지 슈퍼맨' 사업 선정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 창원컨벤션센터에서 28일 개최된 '제2회 경상남도 민관협치 우수사례 공유대회' 본선에서 '우리 동네 희망에너지 슈퍼맨' 사업으로 최우수상을 수상했다고 29일 밝혔다.

경남도 및 시군, 기관·단체 등을 대상으로 매년 실시되고 있는 이 대회에는 총 49개의 우수사례가 접수돼 서류심사를 통과한 9팀이 본선에 진출했다. 입상 대상은 심사위원단과 청중평가단의 평가를 거쳐 결정됐다.

'우리 동네 희망에너지 슈퍼맨' 사업은 핵가족화, 바쁜 일상으로 이웃 주민 간에 무관심과 단절이 팽배한 현실에서 지역 여건에 밝고 주민들과 접촉이 빈번한 지역 가게 등과 협력해 위기 가구, 고독사 등에 대한 일상 속 안전망을 촘촘하게 만드는 사업이다.

창원시 관계자는 "최우수상 수상을 계기로 기존 1175개소를 재정비하고 슈퍼맨을 추가 발굴해 그늘 없이 촘촘한 '창원형 사회안전망'을 보다 탄탄히 다져지는 것으로 공공정책의 한계를 뛰어넘겠다"고 강조했다.

