횡령과 뇌물수수 혐의 등으로 기소된 이명박 전 대통령이 대법원에서 징역 17년을 확정받은 29일 서울 강남구 논현동 자택 앞에 취재진이 모여있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.