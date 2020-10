[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 건설 현장의 안전사고를 예방하고 일하고 싶은 건설현장 조성을 위해 근로자 휴식ㆍ편의시설인 '자연&쉼터'를 설치, 운영에 들어갔다.

고덕신도시 내 건설공사 현장에 설치된 '자연&쉼터'는 화장실, 샤워장, 휴게실, 주차장 등이 설치돼 건설노동자가 안전하고 쾌적한 휴식을 취할 수 있게 된다.

GH는 코로나19 확산방지를 위해 휴식시설 내 감염병 예방 교육 및 홍보자료를 비치하고 있으며 시설 내 방역활동, 청소 등을 지속적으로 실시할 계획이다.

김준태 GH 도시개발본부장은 "건설현장의 열악한 근로여건 및 환경 개선을 통해 안전한 건설문화 자리매김을 선도함으로써 공기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr