'코로나 통상' 시대…협상전략 논의

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 28일 'With 코로나 시대, 비대면 통상협상 전략' 논의를 위한 민·관 통상 전문가 화상간담회를 열었다고 밝혔다.

이경식 산업부 자유무역협정교섭관이 간담회를 주재했다. 박상기 한국협상학회 부회장 및 학계, 업계 통상전문가 등이 간담회에 참석했다.

참석자들은 비대면 방식 협상의 전략 및 핵심요소에 대해 논의했다.

미국, 영국 등 선진국들은 최근 미영(美英) 자유무역협정(FTA) 등 주요 통상 협상을 비대면으로 추진하고 있다.

우리나라도 지난 4월 이후 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 주요 협상을 비대면으로 시행하고 있다.

참석자들은 우리나라의 FTA 네트워크를 계속해서 확장해 나가기 위해 비대면 협상을 향후 통상정책 차원에서 적극적으로 활용해야 할 필요가 있을 것으로 전망했다.

박 부회장은 발제를 통해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국면이 안정되더라도 비대면 통상협상은 새로운 협상 방식으로서 지속적으로 활용될 것"이라고 예상했다.

그는 비대면 협상의 장단점, 비대면 협상시 상황 및 시점별 협상 기법, 효과적인 비대면 설득 전략, 비대면 협상에 임하는 자세 등 비대면 협상 전략 및 핵심요소에 대해 설명했다.

참석한 전문가들은 코로나 19에도 불구하고 '상품·서비스 교역의 원활화', '글로벌밸류체인(GVC)의 확보', '기업인 등 필수인력의 이동 보장' 등을 위해 지속적으로 상대국과 비대면 접촉을 유지할 필요가 있다는 데 의견을 함께 했다.

산업부 관계자는 "산업부는 이번 전문가 간담회가 비대면 통상협상 대응방안을 모색하기 위한 유익한 논의의 장이 됐다"며 "앞으로도 지속적으로 학계 및 업계와의 소통을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr