[아시아경제 금보령 기자] 유로존의 지난달 총통화(M3) 공급이 전년 대비 10.4% 증가했다고 유럽중앙은행(ECB)이 27일 발표했다. 이는 블룸버그 통신이 집계한 전문가 전망치 9.6% 보다 높다.

