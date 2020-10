신라젠 '펙사벡', 美 FDA 희귀의약품 지정

[아시아경제 조현의 기자] 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 신라젠, 美마일스톤 대금청구 소송 종결…55억원에 합의[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일신라젠, 주상은 신임 대표이사 선임 close 의 면역 항암제 후보물질 '펙사벡'이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 IIB-IV 단계(2기) 흑색종 치료용 희귀의약품으로 지정 승인받았다.

27일 신라젠에 따르면 펙사벡이 희귀의약품으로 지정된 것은 IIB-IV 단계로 고위험군의 흑색종을 의미한다.

희귀의약품 지정에 따라 신라젠은 허가일로부터 7년간 시장 독점 기간 보장, 미국 내 임상시험 비용 50% 세금 감면, FDA 신약 허가 심사 기간 단축 등의 혜택을 신청할 자격이 주어진다.

흔히 피부암으로 불리는 흑색종은 멜라닌 세포가 존재하는 부위 어디서나 발생할 수 있다. 피부에 발생하는 암 가운데 악성도가 가장 높지만 자각 증상이 없고 평범한 점이나 결절로 보이는 경우가 있다.

신라젠 관계자는 "개발단계에서 희귀의약품으로 지정되는 것은 의료적 중요성, 안전성 및 제품의 가능성을 높게 판단한 결과라고 생각한다"면서 "펙사벡이 이번 희귀의약품 지정을 발판 삼아 현재 진행하고 있는 다양한 임상에서 긍정적인 결과를 도출 할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

