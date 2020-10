[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주시는 26일자로 올해 상반기 제주시 사무관 승진 의결자 10명을 승진 임용했다고 이날 밝혔다.

이번 승진자는 지난 8월 사무관 승진이 의결된 후 지방자치인재개발원에서 승진리더 교육훈련과정을 이수한 공무원들로서 교육수료와 함께 사무관으로 승진 임용됐다.

시는 이날 제주시청 본관 회의실에서 사무관 승진 대상자와 주요 간부 등이 참석, 임용장을 수여했다.

시 관계자는 “사무관 승진 의결자들을 정식 승진임용 함으로써 제주시 조직 운영 및 주요 현안 사항 처리에 큰 역할을 할 것”이라 고 말했다.

