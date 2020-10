LH, 안정적 해외 개발 사업 위해 '정치 리스크 보험' 가입한다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 한국 해외 도시개발사업 최초로 전쟁·내란, 계약 불이행 등의 위험에 대비한 보험에 가입했다.

LH는 현재 추진 중인 한-미얀마 경제협력 산업단지(Korea-Myanmar Industrial Complex)의 안정적 사업 추진을 위해 국제투자보증기구(MIGA)의 ‘정치 리스크 보험’에 가입했다고 26일 밝혔다.

국제투자보증기구는 개발도상국에 대한 민간 투자를 보장하고 투자 촉진을 장려하기 위해 1988년 설립된 세계은행 그룹 산하 국제기구다. 지금까지 118여개국 약 900개 프로젝트에 68조원 규모의 보증을 제공했다.

LH가 가입한 보험은 미얀마에 설립한 합작법인(KMIC Development)에 출자한 자본금 73억원 중 66억원에 대해 최장 15년까지 보증해 주는 손실보장 계약이다. LH는 합작법인에 대한 LH의 채무보증 대출 예정액에 대해서도 추가로 보험가입 예정이다.

이번 보험 가입을 통해 LH는 전쟁·내란, 송금 제한, 계약 불이행 등으로 인한 사업 손실을 최소화할 수 있는 방안을 마련하게 됐다. 또 국제기구 공신력을 활용해 미얀마 정권 변경 등의 정치 리스크와 무관하게 안정적 사업 추진이 가능해졌다. 또한 개발과정에서 MIGA가 요구하는 글로벌 환경·사회 기준 및 국제 노동 조건 등에 대한 준수의무가 부가돼 수준 높은 산업단지 조성에 대한 신뢰성을 확보 했다는 점에서 큰 의미가 있다.

히로시 마타노 국제투자보증기구 총재는 "한-미얀마 경제협력 산업단지 개발 사업이 미얀마 내 일자리 창출 및 산업단지 경쟁력 강화에 기여할 것"이라며 "산업단지에 대한 분쟁 조율 지원 등 MIGA의 역할이 미얀마 내수 시장의 민간 투자를 독려할 것"이라고 말했다.

이용삼 LH 글로벌사업본부장은 "정치 리스크 보험 가입을 통해 국제적 경쟁력을 갖춘 산업단지를 조성할 수 있어 미얀마는 경제문제를 해결할 수 있고 한국은 해외진출 희망 기업에 친환경적이고 쾌적한 근로 환경을 제공할 수 있을 것"이라며 "글로벌 기준에 부합하는 한국형 스마트 그린 산업단지의 좋은 본보기가 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한-미얀마 경제협력 산업단지(KMIC)는 LH가 주도하는 최초의 산업단지로 미얀마 양곤시에서 북쪽으로 10㎞ 떨어진 야웅니핀 지역에 225만㎡ 규모로 조성된다. LH 40%, 미얀마 정부 40%, 글로벌세아 20%를 각각 투자한 합작법인이 사업을 추진하고 있다. 올해 말 착공 및 사전 공급 예정이다. 공사 발주 및 공급 관련 문의는 LH 미얀마사업단과 KMIC 합작법인을 통해 가능하다.

