[아시아경제 이창환 기자] LG전자가 국내 프리미엄 가전 매장에 LG 시그니처 올레드 R(LG SIGNATURE OLED R, 모델명: RX) 체험공간을 마련한다고 25일 밝혔다.

LG전자 베스트샵 강남본점, 롯데백화점 본점, 신세계백화점 강남점/센텀시티점, 현대백화점 목동점/무역센터점, 롯데하이마트 잠실점 등 국내 주요 프리미엄 가전 매장 7곳에 LG 시그니처 올레드 R 체험 공간이 마련된다.

LG 시그니처 올레드 R은 올레드의 압도적인 화질을 유지하면서도 시청할 때는 화면을 펼쳐주고 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 말아 넣는 세계 최초의 롤러블(Rollable) TV다.

