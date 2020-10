서울시설공단, 서울시 산하 최초 ' ISO 37001(부패방지경영시스템) 국제인증' 획득

부패방지경영시스템 국제 인증 획득…반부패 경영 정착 위한 노력 인정 받아... ‘청렴경영’을 제1의 경영기조로 다양하고 체계적인 반부패활동 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서울시설공단(이사장 조성일·사진)은 ‘ISO 37001(부패방지경영시스템)’ 국제인증을 획득했다.

이번 ISO 370001 인증 획득은 서울시 산하 기관 중 최초로 진행됐다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 2016년10월에 제정한 부패방지경영시스템 관련 국제표준으로 인증기관 심사절차를 통해 해당 기관이 반부패 모니터링 체계 구축 등 일정한 요구사항을 충족하는 경우 인증을 부여한다.

서울시설공단은 조직 내 발생 가능한 부패위험의 체계적인 관리·통제를 위해 올해 주요 사업으로 전사적 부패방지경영시스템의 구축을 추진, 인증 획득에 성공했다.

공단은 올해 초 6대 전략 32개 실행과제로 구성된 ‘청렴도 향상 특별대책’을 수립했다. 이를 통해 청렴도 목표 공유회, 청렴성과평가, 금품·향응 수수 등 비위행위 자진신고제, 아름다운 거절 캠페인, 청렴 해피콜 등을 진행해 왔다.

또 공단은 다양하고 체계적인 반부패 활동을 전개하며 ‘청렴경영’을 전사 제1의 경영기조로 추진해 왔으며, 이번 부패방지경영시스템 인증도 이런 청렴경영 추진의 성과로 평가된다.

조성일 서울시설공단 이사장은 “서울시설공단은 앞으로도 이번 인증획득에 안주하지 않고 청렴시스템이 조직 전반에 잘 정착돼, 시민여러분께 신뢰 받는 공기업으로 자리매김하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 서울시설공단은 올해 10월 행정안전부 주관 지방공기업 경영평가에서 2년 연속 ‘최우수 기관’으로 선정된 바 있다. 공단은 고척스카이돔, 서울월드컵경기장, 청계천 등 문화체육시설 및 추모시설, 자동차전용도로, 지하도상가, 공공자전거 등 서울시민의 실생활과 직결되는 다양한 도시기반시설을 전문적으로 관리하고 있는 서울시 산하 투자기관으로서 1983년에 설립된 우리나라 최초의 지방공단이다.

