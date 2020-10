호남권 첫 ‘사이버보안 컨퍼런스’ 동신대서 성료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남권 첫 사이버보안 컨퍼런스가 23일 동신대 에너지클러스터에서 성황리에 개최됐다.

동신대학교에 따르면 ‘제1회 호남권 사이버보안 컨퍼런스’는 동신대와 전남대가 주관하고 한국정보보호학회 호남지부와 국가정보원 광주지부가 주최한다.

광주와 전남·북 지역의 지자체, 국가기관 및 공공기관, 대학, 정보보안 업체 등이 참여했으며 추계학술대회, 에너지ICT해킹경진대회, 사이버보안전문가워크숍, 메이커 창업경진대회가 진행됐다.

윤명근 국민대 교수가 기조연설자로 나서 ‘인공지능과 빅데이터 시대의 사이버보안’을 주제로 발표하고, 참석자들과 함께 사이버보안의 미래를 가늠해보는 시간을 가졌다.

이후 진행된 에너지ICT해킹경진대회에서는 온라인 예선을 거쳐 결선에 오른 일반부 10명, 대학생부 10명이 실력을 겨뤄 각각 4명이 전남도지사상, 한국전력사장상, 한전KDN사장상, 한국인터넷진흥원장상 등을 받았다.

추계학술대회에는 전국적으로 53편의 논문이 접수됐으며 각 부분별 최우수 논문과 우수 논문을 선정해 시상했다.

이동휘 한국정보보호학회 호남지부장(동신대학교 융합정보보안전공 교수)은 “이번 컨퍼런스는 호남권의 사이버 보안 역량을 강화하고 우수 인재를 발굴·육성할 수 있는 좋은 기회다”며 “꾸준히 호남 사이버보안 컨퍼런스를 발전시키겠다”고 말했다.

한편 이날 행사는 입장 시 마스크 착용과 발열체크 등 코로나19 방역 원칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

최일 동신대학교 총장과 국가사이버안전센터 부센터장이 환영사를, 정수환 한국정보보호학회장이 대회사를, 강인규 나주시장이 축사를 했다. 김영록 전남지사와 김종갑 한국전력공사 사장은 축하영상을 전달했으며 김석환 한국인터넷진흥원 원장, 김영덕 나주시의회 의장, 김광휘 광주광역시 기획조정실장, 명창환 전남도 기획조정실장 등이 참석했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr