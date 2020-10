[아시아경제 유인호 기자] 김현미 국토교통부 장관은 23일 정부의 부동산정책에 대해 “부동산시장에 긍정적인 영향을 끼쳤다”고 밝혔다.

김 장관은 23일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 홍기원 더불어민주당 의원이 문재인 정부의 부동산정책에 대한 평가를 묻는 질문에 “정부의 종합대책 발표 중에 2018년 9·13 대책이 시장에 가장 긍정적 영향을 준 것으로 평가 받는다”며 이같이 말했다.

김 장관은 “9·13 대책 이후 2019년 초반에 금리가 안정적이고 하락 양상 보였는데, 중반으로 금리 인하하면서 상승기로 다시 접어든 경향이 있다”며“근본적으로 세금 환수가 이어져야 저금리 시장에서 부동산 시장 관리해 나갈 수 있다”고 강조했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr