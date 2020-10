대우건설 컨소시엄, 과천지식정보타운 1698가구 동시분양

[아시아경제 유인호 기자] 대우건설 컨소시엄이 경기도 과천시 과천지식정보타운에서 추진 중인 3개 블록, 총1698가구에 대해 22일 사이버견본주택 오픈과 함께 분양에 나선다.

대우건설, 태영건설, 금호산업 등의 대우건설 컨소시엄은 3개 단지 동시 분양으로 청약일정은 동일하지만 당첨자발표일이 달라 중복청약 신청이 가능할 수 있도록 했다.

청약일정은 특별공급 11월2일, 1순위 11월4일, 2순위 11월4일 이다. 당첨자 발표일은 S4블록 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 11월10일, S5블록 과천 르센토 데시앙 11월11일, S1블록 과천 푸르지오 오르투스 11월12일 이다.

단지별평균 분양가는 3.3㎡당 푸르지오 어울림 라비엔오는 2376만원대, 르센토 데시앙은 2373만원대, 푸르지오 오르투스는 2403만원대로 결정됐다.

푸르지오 어울림 라비엔오는 지하 2층 ~ 지상 35층 7개동으로 과천지식정보타운 내 최고층 랜드마크 아파트 단지로 자리잡고 있다. 전용면적 별로 84B㎡ 90가구, 84C㎡ 55가구, 84D㎡ 162가구, 84E㎡ 81가구, 99A㎡ 188가구, 99B㎡ 73가구, 105A㎡ 20가구, 120A㎡ 10가구 등 총 679가구로 구성됐다.

푸르지오 데시앙은 지하 2층 ~ 지상 28층 6개동으로 전용면적 별로 84A㎡ 188가구, 84B㎡ 146가구, 99A㎡ 98가구, 99B㎡ 97가구, 107A㎡ 55가구 등 총 584가구로 구성됐다.

푸르지오 오르투스는 지하 3층 ~ 지상 29층 4개동으로 전용면적 별로 74A㎡ 183가구, 74B㎡ 56가구, 74C㎡ 77가구, 84A㎡ 96가구, 84B㎡ 23가구 등 총 435가구로 구성됐다.

입주예정일은 푸르지오 어울림 라비엔오가 2021년 12월, 푸르지오 데시앙은 2023년 4월, 푸르지오 오르투스는 2023년6월 예정이다.

대우건설 측은 푸르지오 어울림 라비엔오가 이미 2019년 분양을 준비하면서 착공에 들어가 현재 골조공사까지 완료된 상태여서 다른 단지들에 비해 입주가 빠르다고 설명했다. S4블록과 S1블록은 대우건설이, S5블록은 태영건설이 시공한다.

3개 단지 모두 계약금 20%, 중도금 60%, 잔금 20%로 진행되며 중도금대출은 9억원 이하 주택형에 기존 주택 담보대출이 없을 시 투기과열지구 주택담보대출비율(LTV)인 최대 40%까지 가능하다.

청약은 대규모 택지개발지구에 공급하는 민영주택에 해당해 30%는 과천시 2년이상 거주자 1순위 당해, 20%는 경기도 2년이상 거주자 1순위 기타, 나머지 50%는 서울,인천,경기도(2년미만) 거주자 1순위 기타 순으로 모집한다.

전용면적 기준 85㎡ 이하는 가점제 100%이며, 85㎡ 초과분은 가점제 50%, 추첨제 50%로 모집한다.

85㎡ 초과분 청약시 가점제·추첨제 구분 체크는 없으며, 가점제에서 모집완료시 자동으로 추첨제로 전환된다.

