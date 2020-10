'당신이 밟고 있는 눈' 2020 공익광고 대상

[아시아경제 황준호 기자] "당신이 오늘도 밟은 이것은, 누군가의 '눈'입니다."

21일 오후 대한민국 공익광고제에서 최고 영예인 대통령상을 받은 박유현 학생의 광고 카피다. 고등학교에 재학 중인 박 씨는 이번 광고제에서 청소년 인쇄 부문에 공모했다. 그는 시각 장애인을 위한 유도 블록을 시각화한 '눈'이라는 메시지를 통해 무심코 서 있는 유도 블록이 누군가에게는 '눈'이 될 수 있다는 사실을 간결하고 흡인력 있게 표현해 상금 1000만원과 함께 대상을 받았다.

국내 유일의 공익광고 축제인 이 행사는 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 '마음, 세상을 잇다'를 주제로 온라인으로 치러졌다. 일반부, 대학생부, 청소년부에서 TV스토리보드, 인쇄, UCC, 이모티콘 등 4개 부문에 1363편의 공모가 이뤄졌다. 수상작은 27편이다. 최영균 공모전 심사위원장(한국광고학회 회장)은 "다양한 주제의 수준 높은 작품들이 많았으며, 공익광고제를 통해 나날이 발전하는 한국의 광고 크리에이티브를 확인할 수 있었다"고 평했다.

김기만 한국방송광고진흥공사 사장은 "공익광고를 통해 앞으로도 성숙한 시민의식을 키울 수 있는 다양한 소통의 장을 마련해, 우리 모두가 더 나은 사회를 꿈꿀 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 수상작은 올해 말까지 여는 온라인 전시관에서 즐길 수 있다. 공익광고 작품을 게임을 즐기듯 독특한 방식으로 관람할 수 있다.

