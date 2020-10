[2020국감]전국 14곳 수협마트 중 노량진·강서점 위생관리 최하위

노량진·강서점 설·하절기 위생점검 연속 2회 경고 받아

일본산 도미 국내산 표기·유통기한 경과 등 적발

[아시아경제 이광호 기자]수협중앙회가 운영하는 수협마트에 대한 2020년 위생점검 결과 노량진점과 강서점의 위생관리가 가장 부실한 것으로 드러났다.

22일 더불어민주당 최인호 의원이 수협중앙회로부터 받은 자료에 따르면 수협은 2020년 설 명절과 하절기 두 차례 전국 14곳의 수협마트에 대한 위생관리 점검을 하고 총 209건의 지적사항을 적발했다.

매장바닥 등 청결불량이 62건(30%)으로 가장 많고, 유통기한 등 식품관리 미흡 53건(25%), 원산지 표기 등 문서관리 미흡 37건(18%), 냉장온도 등 작업관리 미흡 32건(15%), 위생모 미착용 등 개인위생 불량이 25건(12%)이다.

수협은 위생점검시 지점별로 점수를 매겨 70점 미만이면 위생관리 위험성이 높다고 판단해 경고 등급을 부여한다. 2020년 설 명절 점검시에는 4곳이 경고를 받았고, 하절기 점검시에는 3곳이 경고를 받았다.

노량진점과 강서점은 두 차례 모두 경고 등급을 받아 위생관리가 가장 부실한 것으로 나타났다. 특히 노량진점은 2020년 설 명절 점검시 67.2점을 받았는데 하절기에는 57.8점으로 최하위 였으며 9.4점이 더 하락했다.

지적내용은 일본산 도미를 국내산으로 표기, 냉장보관 해야하는 두부를 상온에 보관, 까나리액젓과 돌게장 유통기한 경과, 판매 진열대에서 파리 사체 발견 등이다.

최 의원은 "수협이 명절이나 하절기 기간 식약처의 집중 단속을 피하기 위해 임기응변식 점검과 조치를 하고 있는 것 아닌지 우려된다"고 지적했다.

