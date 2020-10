[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오후 청각·언어 장애인들의 맞춤형 통합지원 복지시설인 농아인 쉼터의 개소식에 참석했다.

영등포동에 개소한 농아인 쉼터는 청각·언어 장애인들에게 맞춤형 상담, 정보 제공, 문화생활 지원을 위한 공간으로 설립, 수어통역센터 내 조성돼 수어상담과 교육은 물론 여가활동을 즐길 수 있는 휴식공간으로의 이용도 기대된다.

채 구청장은 농아인 쉼터 제막식과 시설 라운딩 후, 참석자들과 함께 담소를 나누며 장애와 차별없는 환경 조성과 맞춤형 지원책 마련에 힘쓰겠다고 전했다.

