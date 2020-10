송림 파크 푸르지오 상가, 배후수요와 유동인구 모두 갖춘 상가로 ‘인기’

- 불황기 상가시장, 사람들이 모이는 곳에 투자해야

주택 시장의 풍선효과로 대표적인 수익형부동산 투자처인 상가가 다시 주목을 받고 있다. 하지만 상가시장에도 양극화 현상이 벌어지고 있다. 예전과 달리 투자자들도 소위 되는 곳만 관심을 가지는 경향이 늘고 있는 것이다.

최근 상가 핵심 투자처로 떠오르고 있는 곳으로 ▲대단지 등 고정적인 배후수요 확보 가능한 곳 ▲ 상업지역 등 유동인구가 많은 곳 ▲ 역세권과 대학가 등이 있다. 이렇게 공급되는 상품들은 여전히 인기가 좋다.

특히 고정수요가 확보됐을 시 투자 안정성도 높기 때문에 시세 형성에 유리해 향후 시세차익도 노려볼 만하다. 또한 경기에 큰 영향을 받지 않아 입주상가나 투자자들의 선호도도 편이다.

따라서 업계에서는 풍부한 배후수요의 확보는 상가 투자 시 가장 중요하게 체크해야 할 요소 중 하나로, 수요자들은 투자 시 이를 중점적으로 고려해 투자처를 찾아봐야 한다고 조언하고 있다.

업계 관계자는 “상가투자의 성공여부는 안정적인 수요확보에 있다고 해도 과언이 아니다”며 “따라서 상가투자 시 분위기에 휩쓸리기보다는 배후지의 규모와 유동인구 유입 정도를 꼼꼼히 따져봐야 한다”고 말했다.

상가에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 가운데 인천 동구 내에 ‘송림 파크 푸르지오’ 상업시설이 공급 소식을 알리며 주목을 받고 있다. 인천도시공사가 시행하는 ‘송림 파크 푸르지오 상가’는 인천광역시 동구 송림동 185번지에 위치하며, 지상 1층~ 2층 규모 연면적 5,475.5㎡로 구성될 예정이다.

2,562세대 대단지 고정 배후수요와 지하철 1호선 동인천(급행 정거역) 역세권, 대로변 입지로 인한 유동인구까지 흡수 가능한 것이 장점이다. 그뿐만 아니라 송현근린공원, 자유공원도 인접해 있어 이들 공원을 이용하는 나들이객을 끌어 모으기에 유리하다.

상가 전용 주차장 또한 39점포수 대비 62 대 설계로 상가 이용객의 불편함을 최소화해 쾌적한 주차시설 이용도 가능할 전망이다.

송림 파크 푸르지오 상업시설은 단지 직접 배후수요와 대로변 대면 상가의 장점을 모두 갖고 있어 편의점, 뷰티숍, 분식, 제과점, 음식점, 카페, 학원 등의 많은 업종이 입점 가능할 것으로 예상된다.

한편, 상가의 입찰을 위해서는 온비드시스템을 이용하여 오는 22일까지 입찰신청서 접수를 받는다. 분양 관련 상담을 원할 경우 인천도시공사 판매사업처로 문의하면 된다.

