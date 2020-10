금융위 "소상공인 2차 대출 저신용층에도 고르게 지원돼야"

[아시아경제 김효진 기자] 손병두 금융위원회 부위원장은 20일 "소상공인 2차 금융지원 프로그램이 전체 신용등급, 특히 저신용층에도 고르게 지원될 수 있도록 적극적으로 동참해달라"고 금융권에 당부했다.

손 부위원장은 이날 오전 영상으로 주재한 금융리스크 대응반 회의에서 "소상공인에 대한 적극적 지원 필요성에 대해 공감대가 형성돼 가고 있다"며 이 같이 주문했다.

금융위는 지난달 23일 대출 한도를 2배로 늘리고 1ㆍ2차 중복 대출을 허용하는 식으로 프로그램 개편을 한 뒤 지원 실적은 증가세를 나타내고 있다고 진단했다.

금융위에 따르면 2차 프로그램의 일평균 대출액은 지난달 23일 이전 74억원에서 지난 23일 이후 753억원으로 증가했다.

손 부위원장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 소상공인의 휴ㆍ폐업이 증가함에 따라 재기를 지원할 수 있는 정책의 중요성도 커지고 있다고 강조했다.

손 부위원장은 그러면서 "각 부처에서 추진하는 소상공인 재기지원 프로그램을 상호 연계해 실질적 도움이 되는 시너지를 낼 수 있는 방안도 함께 검토해 나가겠다"는 생각을 밝혔다.

금융위는 지난해 11월부터 '자영업자 123 재기지원' 프로그램을 통해 채무조정과 자금지원, 경영 컨설팅 등을 결합해 지원하고 있다.

중소벤처기업부도 폐업 점포 소상공인 재도전 장려금, 사업정리 컨설팅, 점포 철거지원 및 재창업 교육 등 프로그램을 운영하고 있다.

손 부위원장은 중소기업에 대한 지원 강화도 강조했다. 그는 "중소기업은 올해 4분기에 대출수요가 늘어날 것으로 예상되지만 은행의 대출 태도는 강화될 것으로 우려된다"면서 "금융권도 중소ㆍ중견기업 지원에 보다 더 적극적으로 동참해 달라"고 말했다.

