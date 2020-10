비규제 파주 ‘운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트’, 뜨거운 견본주택 오픈 열기

주말 예약 인원 폭증으로 한때 홈페이지 마비… 누적 방문고객 25만명 돌파

10월 27일 특별공급, 28일 1순위 청약접수, 당첨자 발표 다음달 4일



지난 16일 오픈한 운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트 견본주택에 대한 소비자들의 관심이 뜨겁다. 이번주 사전 방문 예약은 주말뿐만 아니라 주중에도 자리가 없을 만큼 큰 인기를 얻고 있으며 현재까지 홈페이지를 방문한 누적 고객은 25만여 명이 넘어간 것으로 집계됐다.

방문객의 안전을 위해 견본주택은 사전 예약을 통해서만 관람이 가능하며, 예약은 운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트 홈페이지에서 실시간으로 신청 가능하다. 입구에서는 코로나바이러스 감염증 (코로나19) 예방을 위한 철저한 방역이 실시되고 있고 예약자 외 동반 1인만 추가 입장이 허용된다.

예약 방문제를 실시했지만, 예약하지 않고 온 고객들도 많아 견본주택 밖에서 발을 동동 구르는 진풍경이 펼쳐지기도 했다.

한편, 유니트를 둘러본 방문객들은 상품에 대한 만족이 컸던 것으로 나타났다. 실제로 오픈 당시 견본주택을 방문한 L씨는 “전용면적 59㎡신규 아파트의 면적이 이렇게 넓게 나오는지 몰랐다”며 “운정신도시의 미래가치를 고려해 견본주택을 찾아왔는데 중소형임에도 답답하지 않은 데다 단지 내에 수영장, 사우나 같은 호화스러운 커뮤니티 시설이 예정돼 있다고 설명을 들어 현장 방문 후 실거주에 대한 기대도 더욱 커졌다”고 소감을 전했다.

운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트는 지역 내에서 교통과 교육, 생활편의시설, 근린공원 등 다양한 인프라가 잘 갖춰진 단지가 될 것으로 평가 받는다.

파주로, 남북로, 경의로 등을 통한 단지 진ㆍ출입이 쉽고, 자유로, 제2자유로 등 광역도로망을 통해 서울, 김포, 일산 등 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있다. 경의중앙선 운정역, 금릉역 등을 이용하기 편리하며 GTX-A(수도권광역급행철도)노선(예정), 서울~문산고속도로(예정) 등이 계획돼 있어 향후 교통환경은 더욱 우수해질 전망이다.

단지 바로 앞에 초ㆍ중교와 유치원 부지가 있고, 지산초, 한가람중, 지산고 등 주변에 학교가 많아 우수한 교육 환경도 갖췄다. 근린생활시설도 단지 주변에 계획돼 있어 풍부한 생활인프라를 누릴 수 있다. 이마트(파주점), 홈플러스(파주운정점) 등의 대형마트도 편리하게 이용할 수 있다. 운정호수공원, 운정체육공원 등이 가까워 쾌적한 주거환경도 갖췄다.

청약 일정은 10월 27일(화) 특별공급을 시작으로, 28일(수) 1순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 11월 4일(수)이며, 정당 계약은 16일(월)부터 19일(목)까지 4일간 진행된다.

단지가 들어서는 파주시는 수도권에서 희소가치가 높은 비규제지역으로 비교적 청약 조건이 자유롭고, 무주택자의 경우 주택담보대출비율을 최대 70%까지 적용 받을 수 있다. 전용면적 85㎡ 이하 분양물량의 60%를 추첨제로 공급해 가점이 낮은 20~30대의 실수요자도 당첨 기회의 폭이 넓다. 소유권 이전 등기 전 분양권 전매가 가능하며 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가격도 기대된다.

운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트 분양관계자는 “비규제지역에서 분양하여 대출 등 자유로운 주택 규제로 인해 실수요자뿐만 아니라 투자수요자들도 견본주택을 많이 찾아주신다”며 “만 19세 이상의 파주시 거주자는 물론 수도권(경기, 서울, 인천)지역 거주자로 청약 통장 가입 후 1년 이상이고, 지역별 예치금만 충족되면 유주택자는 물론 다주택자도 1순위 청약이 가능해 현장의 열기는 더욱 과열될 것으로 기대된다”고 전했다.

운정신도시 제일풍경채 그랑힐스는 지하 2층~지상 28층 24개 동 전용면적 59, 74, 84㎡ 1,926가구로 건립된다. 한편 운정신도시 제일풍경채 그랑힐스의 견본주택은 파주시 와동동 1498-3번지에 위치해 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr