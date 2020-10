[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 더블유에프엠 = 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치를 위해 공개경쟁입찰 방식으로 인수의향서 및 비밀유지확약서를 접수. 제출 기간은 오는 30일 오후 3시까지.

◆ 지티지웰니스 = 김태현 대표 체제에서 한윤석 대표 체제로 변경.

◆ 신테카바이오 = '제2형 중증급성호흡기증후군 코로나바이러스 감염 질환의 예방 또는 치료용 조성물' 관련 특허권 취득.

◆ 조이시티 = 운영자금 200억원을 조달하기 위해 제3자배정 유상증자 결정.

