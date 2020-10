동작구 남성사계시장 스카이어닝(디자인 천막) 설치

남성사계시장 여름길 구간 폭 5m, 길이 60m, 높이 6m 크기로 스카이어닝 설치...눈, 비 등 기상영향 덜 받는 쾌적한 쇼핑환경 조성으로 시장매출 증대효과 기대

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 이달 말까지 남성사계시장 여름길 구간에 우천 시 사고위험 방지와 시장이용 편의증진을 위해 디자인공공차양막(스카이어닝)을 설치한다.

남성사계시장은 시장이용 주민과 유동인구가 1일 평균 1만5600명에 달하는 구의 대표적 전통시장으로 현재 140여 개 점포가 밀집해 있다.

취급품목에 따라 봄·여름·가을·겨울 사계길로 구성돼 있으며, 그 중 여름길은 1차 식품(농축수산물, 가공식품) 취급점포가 집중돼 혼잡한 구간으로 차양막 등 개별 상점 시설물로 인한 통행불편과 안전사고의 위험요소가 있어 왔다.

구는 문제점 보완을 위해 남성사계시장 문화관광형 사업일환으로 이달 말까지 여름길(동작대로29길 24~동작대로29나길 10) 구간에 폭 5m, 길이 60m, 높이 6m 크기 스카이어닝(디자인공공차양막)을 설치한다.

남성사계시장 랜드마크화를 통한 시장 경쟁력 확보를 위해 자체 브랜드 및 캐릭터(봄이, 여름이, 가을이, 겨울이)를 스카이어닝 디자인에 활용할 예정이다.

구는 스카이어닝 설치로 눈, 비 등 기상영향을 덜 받는 쾌적한 쇼핑환경을 조성함으로써 30~40대 젊은 고객층의 새로운 유입과 시장 매출증대 효과를 기대하고 있다.

또 연말까지 남성사계시장에 총 23면 규모의 지평식 공영주차장을 조성해 시장 주변 불법주정차로 인한 주민의 통행 불편을 해소하고 지역상권 활성화에 나선다.

특히 장애인 및 여성운전자 주차공간과 경차·SUV 등 다양한 차종에 적합한 주차공간을 확보, ▲주차관제 및 CCTV 감시 설비 ▲배수시설 등 안전시설을 갖춘 무인 시간제 공영주차장으로 개방할 계획이다.

김정원 경제진흥과장은 “스카이어닝 설치로 남성사계시장의 쇼핑환경이 크게 개선될 것”이라며 “코로나19 장기화로 인한 소상공인의 경제적 어려움을 해소하기 위한 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr