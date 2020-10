[오늘날씨]전국 맑고 일교차 큰 날씨…경북 북동 산지 등에 서리

[아시아경제 최은영 기자] 18일 일요일은 전국이 맑고 아침에 기온이 내려가 쌀쌀하겠다. 또한 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 벌어져 건강에 유의해야 한다.

특히 강원 내륙과 남부 산지에서 밤사이 지표면 냉각으로 아침 기온이 5도 이하로 내려가고 서리가 끼겠다.

새벽부터 아침 사이에는 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

강원 영서와 중부산지, 경북 북동 산지에는 얼음이 어는 곳도 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

아침 최저 기온은 △서울 9도 △춘천 4도 △강릉 10도 △대전 6도 △청주 6도 △대구 9도 △부산 14도 △전주 8도 △광주 10도 △제주 15도 등이다.

낮 최고 기온은 △서울 20도 △춘천 20도 △강릉 21도 △대전 19도 △청주 20도 △대구 21도 △부산 22도 △전주 21도 △광주 21도 △제주 21도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통'일 것으로 예상한다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr