[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 납품 비리 의혹으로 경찰 수사를 받아오던 포스코 납품업체 대표와 직원이 구속됐다.

16일 경찰 등에 따르면 대구지방법원 포항지원은 이날 포스코 납품업체 대표 A씨와 직원 B씨에 대한 구속영장을 발부했다.

경북경찰청은 포스코 포항제철소와 하청업체 사이 납품비리 의혹을 확인하기 위해 지난 1월부터 수사를 벌여왔다. 이 과정에서 지난 4월18일에는 참고인 신분으로 조사를 받은 포항제철소 팀장급 직원이 유서를 남기고 극단적 선택을 하기도 했다.

한편 포스코 포항제철소에서는 지난해에도 직원 4명과 하청업체 직원 3명이 공사 수주를 위해 뇌물을 수수한 혐의로 구속된 바 있다.

