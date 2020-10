한국거래소 코스닥시장본부는 티로보틱스 티로보틱스 117730 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 900 등락률 -6.59% 거래량 401,239 전일가 13,650 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 티로보틱스 "화재 발생 영향 없어…제2공장 생산시스템 구축"[공시+]티로보틱스, 2분기 영업익 13억…전년比 흑전 "중화권 디스플레이 투자 영향"티로보틱스 "비대면경제활성화 정책으로 로봇 사업 수혜 기대" close 보통주에 대해 오는 19일 무상증자 권리락을 실시한다고 16일 공시했다. 주당 권리락 기준가는 보통주 6380원이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr