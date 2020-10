[아시아경제 배경환 기자] 이엑스티 이엑스티 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 3,175 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,175 2020.10.14 15:30 장마감 관련기사 이엑스티, 의료AI 기업 '두에이아이'와 MOU‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제한국판 그린뉴딜! 서울시가 선두주자! close 는 타법인 증권 취득자금 등을 위해 100억원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 14일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr