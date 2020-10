코오롱스포츠, 서브 브랜드 '엘텍스' 론칭

어반 퍼포먼스 웨어 캡슐컬렉션 론칭…정식 론칭은 내년 초

코오롱인더 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 서브 브랜드 '엘텍스(LTEKS)'를 론칭한다.

LTEKS는 코오롱스포츠, 특히 라이프텍 재킷 시리즈에 기반을 둔 어반 퍼포먼스 아웃도어이다. 코오롱스포츠의 라이프텍 재킷은 조난 시 생명보호를 위해 개발한 상품으로 2006년 출시 이후 매년 그 기능을 업그레이드하며 스마트웨어로의 발전을 꾀해왔다.

LTEKS는 도심 속 기후 변화에 대해 대응하는 도시인을 타깃으로, 라이프텍 재킷의 고기능성을 이어가면서도 심플한 디자인과 독특한 실루엣으로 차별화한다.

LTEKS 상품은 기능에 따라 보온성을 극대화한 '써모 디펜더', 방풍성을 나타내는 '스톰 브레이커', 편안한 착용감이 특징인 '클라우드 나인' 등으로 나뉜다.

이 세 가지 기능을 충분히 발현하기 위해 고어텍스사와의 파트너십을 진행했다. 고어텍스사가 개발한 뉴 고어텍스 프로, 3L 윈드 브레이커 등 다양한 고기능성 소재를 LTEKS를 통해 만날 수 있다. 특히, 뉴 고어텍스 프로의 경우 국내 최초로 LTEKS가 사용한다.

이번에 선보이는 상품은 본격적인 론칭인 내년 봄여름 컬렉션에 앞서 미리 출시하는 캡슐컬렉션이다. 재킷, 코트, 티셔츠, 베스트, 팬츠와 함께 백팩, 캡, 넥워머까지 총 8개 아이템으로 구성된 이번 컬렉션은 블랙 컬러 만을 사용했다.

컬러를 단순화하고 디테일을 간소화해 LTEKS만의 브랜드 이미지를 정확하게 알리기 위해서다. 이렇듯 LTEKS는 차별화된 고기능성 소재를 일상 속의 디자인으로 풀어낸 것이 특징이다.

LTEKS 이재상 CD는 “현재 도시를 살아가는 일반인도 기후 변화라는 문제를 직면하고 있다. LTEKS는 이러한 다양한 환경 속에서 패셔너블한 대응을 하기 위한 브랜드라고 할 수 있다. 라이프텍 재킷에서 비롯한 고기능성의 등반을 위한 아웃도어 상품뿐 만 아니라, 오늘의 일상에서도 즐길 수 있다는 것을 LTEKS를 통해 보여줄 것”이라고 전했다.

한편, LTEKS는 이날부터 약 두 달간 홍대 라이즈호텔 1층에서 고객 체험형 전시를 운영하며 국내 편집숍은 연내 오픈 계획이다.

